Envoyé à la retraite par un jour­na­liste, Andy Murray a été large­ment soutenu dans le monde du tennis. Richard Gasquet, qui sort aussi d’une période compli­quée, a vigou­reu­se­ment défendu le Britannique dans des propos accordés à Carole Bouchard pour Tennis Majors.

« C’est assez fou ! Déjà, il fait ce qu’il veut. Ensuite, c’est quand même le seul athlète avec une prothèse de hanche qui arrive à être 40e mondial après avoir déjà gagné trois titres du Grand Chelem. On devrait plutôt mettre ça en avant car c’est extra­or­di­naire. Il faut être un monstre de volonté et de tennis pour faire ce qu’il fait. Un mec qui a eu une telle carrière, qui joue avec une prothèse, et qui réussit encore à faire les efforts, c’est tout simple­ment mons­trueux : c’est d’ailleurs pour ça qu’il a été aussi fort et a gagné des titres du Grand Chelem dans l’ère du jeu dans laquelle il est tombé. C’est assez bizarre ce truc de t’envoyer à la retraite : ce sont les autres joueurs qui vont nous envoyer à la retraite, c’est déjà dur de les joueur, alors si tout le monde s’y met ça fait beau­coup. La retraite, elle arri­vera toute seule. »