« Pour l’instant, il m’est très diffi­cile de penser à de grandes victoires, c’est compliqué pour moi de les imaginer », décla­rait tout récem­ment Rafael Nadal lors d’une inter­view pour La Sexta.

En revanche, son oncle, Toni, le voit déjà remporter un 15e titre à Roland‐Garros le 9 juin prochain.

« Je pense toujours qu’il parti­ci­pera au tournoi, et qu’il sera cham­pion », a déclaré le mythique entraî­neur espa­gnol lors d’une confé­rence à l’Université Alfonso X el Sabio de Madrid, où il a aussi fait une confi­dence sur la plus belle expé­rience vécu par son neveu.

Également auteur d’une sortie assez éton­nante sur Novak Djokovic, le tonton le plus célèbre de l’his­toire du sport est déci­dé­ment de plus en plus bavard.