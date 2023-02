Vainqueur pour la toute première fois de sa carrière d’un joueur classé au sein du top 5 mondial en la personne d’Andrey Rublev, ce jeudi en quarts de finale de l’ATP 250 de Doha, Jiri Lehecka, l’une des révé­la­tion de l’Open d’Australie et opposé à Andy Murray pour une place en finale, est revenu en confé­rence de presse sur ses prin­ci­pales inspirations.

Et si le jeune tchèque recon­naît une atti­rance pour Roger Federer dès son plus jeune âge, il a ensuite décidé de calquer son jeu sur son illustre compa­triote, un certain Tomas Berdych.

« Quand j’étais un petit garçon, Roger Federer était celui que j’ad­mi­rais le plus. J’aimais son jeu, son style varié. En vieillis­sant et en m’in­té­res­sant de plus près au tennis, j’ai commencé à analyser le type de jeu que j’avais : c’est à ce moment‐là que j’ai commencé à modeler mon jeu sur celui de Tomas Berdych. Je suis Tchèque et, à l’époque, je travaillais avec Jaroslav Navratil, qui a guidé Tomas vers le top 10. J’ai vu des simi­li­tudes dans notre tennis, je le voyais tout le temps en Coupe Davis et il a été une source d’ins­pi­ra­tion pour moi. »