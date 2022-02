61e joueur mondial cette semaine et seul joueur fran­çais engagé dans le tableau qatari, Arthur Rinderknech a réalisé une vraie belle perfor­mance ce mercredi en s’of­frant la tête de série numéro 7 et récent vain­queur du tournoi de Montpellier, le 31e mondial Alexander Bublik.

Pourtant mené une manche à rien, le Tricolore a infligé un 6–1 au Kazakh dans le deuxième set avant de plier l’af­faire grâce à un jeu d’at­taque plus précis et plus solide que son adver­saire auteur de 11 doubles fautes : 6–7(5), 6–1, 6–4, après 2h de jeu.

Qualifié pour les quarts de finale, Arthur retrou­vera la tête de série numéro une de cet ATP 250 de Doha, le Canadien Denis Shapovalov, facile vain­queur de Molcan (6–4, 6–0) pour sen entrée en lice. Une bonne occa­sion pour le joueur fran­çais de se tester face à un membre du top 10 mondial.