Alors qu’il doit affronter, au deuxième tour du Masters 1000 de Miami, Denis Shapovalov dans un match entre puristes du revers à une main, Stefanos Tsitsipas a une fois de plus été inter­rogé sur l’avenir de ce coup dans le tennis moderne. Et le Grec persiste et signe en esti­mant que ce n’est pas le début de la fin.

« Je veux être une sorte de mentor pour ce coup. Je parle à beau­coup d’en­fants qui jouent au tennis et j’es­saie de leur faire comprendre les avan­tages du revers à une main. À 7 ans, ils peuvent commencer à frapper ce coup et je suis sûr que certains d’entre eux fini­ront par aller loin. Il est clair pour moi que ce coup ne mourra pas, mais qu’il conti­nuera à se réin­venter pour conti­nuer à jouer un rôle fonda­mental dans le tennis. »