Consultant pour Eurosport et invité à s’ex­primer sur la situa­tion de Rafael Nadal, qui a déclaré forfait pour le Masters 1000 d’Indian Wells après avoir envoyé des signes pour­tant posi­tifs en parti­ci­pant à une exhi­bi­tion face à Carlos Alcaraz et en s’af­fi­chant sur les réseaux sociaux en train de jouer au golf, Mats Wilander a dressé un constant assez implacable.

« Quand on voit Rafa parti­ciper à une exhi­bi­tion à Las Vegas et jouer au golf, on se dit qu’il doit être en bonne santé. Et puis en le voyant déclarer forfait, il est clair que non, il n’est pas en bonne santé. S’il ne s’est pas aligné à Indian Wells, c’est qu’il est blessé. Et avec ce problème, il ne veut pas aggraver la situa­tion. Et il aime­rait certai­ne­ment avoir quelques matchs à son actif. Pour des courts en dur, les courts d’Indian Wells sont parfaits pour Rafa. C’est donc très décevant. »