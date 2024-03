Vainqueur du Néerlandais Botic Van de Zandschulp pour ses débuts sur le Masters 1000 de Miami ce vendredi (6−4, 6–3), Ugo Humbert a déjà décroché le 15e succès de sa saison.

À cette occa­sion, nos confrères du compte Twitter Jeu, Set et Maths ont dévoilé une statis­tique révé­la­trice de la confiance impres­sion­nante du Tricolore depuis plusieurs mois. En effet, depuis le mois d’août 2023, Ugo a gagné ses 27 duels au cours desquels il avait remporté le premier set.

📊 Depuis août 2023, à chaque fois qu’Ugo Humbert 🇫🇷 a remporté le 1er set dans un match en 2 sets gagnants, il s’est imposé (27÷27).



Lors des 13 derniers matchs de cette série, le Français a même conclu l’af­faire dès le deuxième set 👨‍⚖️ pic.twitter.com/gdGr2qDric — Jeu, Set et Maths (@JeuSetMaths) March 22, 2024

Une série assez folle et qui, on l’es­père, se pour­suivra le plus long­temps possible.