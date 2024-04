De retour cette saison sur le circuit après six mois d’ab­sence suite à une bles­sure au genou, Denis Shapovalov, après un début d’année compliqué, a montré du mieux ces dernières semaines en s’of­frant notam­ment Stefanos Tsitsipas sur le Masters 1000 de Miami.

Récemment inter­rogé par nos confrères québé­cois de La Presse, l’ac­tuel 121e mondial jure qu’il ne regarde pas son clas­se­ment depuis son retour, lui qui a long­temps été habitué au top 20 mondial.

« Je n’ai pas regardé le clas­se­ment depuis que je suis revenu au jeu. Ce serait devenu un poison. Je ne pense pas que mon clas­se­ment est un bon indi­ca­teur de mon niveau de jeu. J’ai été un joueur du top 20 presque toute ma carrière et c’est dans ce groupe que j’essaye de revenir. Je veux juste bien jouer, je me fous un peu d’où je me situe dans le clas­se­ment présentement. »