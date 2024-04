De passage en confé­rence de presse en Floride quelques minutes après le sacre de Jannik Sinner sur le Masters 1000 de Miami, Darren Cahill, l’un des deux coachs de l’Italien avec Simone Vagnozzi, s’est longue­ment exprimé sur le niveau de jeu de son joueur.

Et après avoir expliqué que Sinner allait encore progresser, l’en­traî­neur austra­lien a estimé que la recherche de perfec­tion des géné­ra­tions précé­dentes était vrai­ment béné­fique pour la géné­ra­tion actuelle.

« C’est aussi ce qu’il y a de bien avec Djokovic. À 36 ans, Novak cherche toujours à améliorer son jeu et nous savons qu’il fera des ajus­te­ments. Nous savons que Medvedev fera des ajus­te­ments. Nous savons qu’il y aura des chan­ge­ments. Carlos Alcaraz continue à cher­cher à améliorer son service. C’est tout à fait normal. J’ai eu la chance de travailler avec Agassi lors­qu’il avait 32 ans. Dès que j’ai mis les pieds sur le court avec Andre, c’était pour le travail et dans le but de devenir un meilleur joueur de tennis à 32 ans, meilleur qu’il ne l’était à 22 ans. La géné­ra­tion actuelle a donc le privi­lège d’avoir vu les géné­ra­tions précé­dentes cher­chant s’amé­liorer constam­ment, quel que soit l’âge. C’est ce que fera Jannik. Alors oui, il peut s’amé­liorer, c’est certain. Mais il faut rendre à César ce qui appar­tient à César. Il joue un tennis extra­or­di­naire en ce moment. »