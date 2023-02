Lors du media day à Doha où il va tenter de se relancer après son élimi­na­tion au 1er tour à Rotterdam contre Alex de Minaur, Andrey Rublev a loué le profes­sion­na­lisme et l’hy­giène de vie de son bour­reau en demi‐finales de l’Open d’Australie il y a quelques semaines, Novak Djokovic. Un exemple.

« Il montre qu’au fond, tout est possible, qu’à 35 ans, il peut encore être le meilleur joueur du monde et battre tous les records. Si vous faites les bonnes choses, vous pouvez être perfor­mant au plus haut niveau, quel que soit votre âge. Voilà ce que repré­sente Novak repré­sente pour moi… », a joli­ment déclaré le Russe, opposé à Tallon Griekspoor mercredi pour son entrée en lice.