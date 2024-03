Vainqueur de Daniil Medvedev en deux manches (7−5, 6–3), Ugo a régalé les amou­reux du tennis offensif ce vendredi.

Toujours agressif dans le bon sens du terme, le Mosellan a livré un très grand match en pous­sant quand il le pouvait le Russe dans les cordes.

Le voila déjà assuré d’être 15ème lundi, voir mieux, s’il bat en finale ce samedi Bublik.

Pour Ugo, la clé du match a été d’ac­cepter les échanges et de ne jamais se décou­rager comme il l’a expliqué à nos confrères de l’Equipe.

« J’ai essayé de rester le plus calme possible, le plus lucide possible. Le coeur montait haut mais j’ai accepté que, si je voulais le battre, il fallait souf­frir. À 3 partout dans le deuxième set, je suis mené 0–40 mais je me suis dit : « OK, mec, joue point par point ». J’ai eu un discours interne très positif.