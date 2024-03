La première « colla­bo­ra­tion » entre Gilles Simon et Daniil Medvedev n’a pas été couronnée de succès puisque le Russe s’est incliné face à un Humbert en fusion.

Bien sûr Gillou n’est pas le respon­sable de cette défaite mais présent dans la box et très souvent pris pour cible par Daniil, il a pu mesurer ce que repré­sen­tait le travail de « coach » quand son joueur ne trouve pas de solutions.

Et quelques fois, se faire « ouspiller » ne flatte pas son égo surtout quand on a été un joueur du top 10 et que l’on a souvent été décrit comme un scien­ti­fique du tennis.

On imagine mal que Gilles puisse accepter cette forme de « maltrai­tance » d’au­tant qu’il l’avait expliqué qu’il se lançait dans cette aven­ture aussi pour le plaisir.

D’ailleurs Daniil ne risque pas de changer ses habi­tudes puisque ce type de rela­tion avec Gilles Cervara a porté ses fruits, le coach histo­rique ayant bien compris qu’il fallait souvent mettre son égo dans sa poche.