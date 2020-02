Benoit Paire affrontera Richard Gasquet au deuxième tour après avoir sauvé quatre balles de match face à Marin Cilic pour son entrée en lice. A l’issue de la rencontre, l’Avignonnais a reconnu sentir « un peu de pression », lui qui se rapproche de son meilleur classement (18e), comme il l’a expliqué au journal L’Équipe : « Toute la journée, je me dis que je n’ai pas de points à défendre, que je suis bien, que je suis proche de mon meilleur classement et qu’il suffit de gagner quelques matches. En disant ça, j’arrive un peu paralysé sur le court (…) À l’entraînement, je bouge bien et j’arrive sur le match, jambes coupées. Je mouille en fait. Je me rends compte que j’ai pris déjà 270 points en début d’année, je suis pas mal classé à la Race, je n’ai aucun point à défendre, j’ai premier tour à Dubaï, Indian Wells et Miami (en 2019). Du coup, je stresse. J’ai du stress quand j’ai des points à défendre mais je sais que je vais être stressé, c’est normal. Là, quand je n’en ai pas du tout, ça me stresse encore plus. J’arrive en me disant de me détendre mais vu que je ne suis pas détendu, ça me paralyse. »