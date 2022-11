Rafael Nadal faisait ses débuts au Masters face à Taylor Fritz, qualifié suite au retrait de Carlos Alcaraz. L’Espagnol n’était visi­ble­ment toujours pas au mieux, surpassé par l’Américain, il s’in­cline 7/6(3), 6–1 en 1 heure et 36 minute de match.

Le premier set fut très compliqué dès le début pour le Majorquin avec 3 balle de break à sauver sur ces quatre premières mises en jeu. Toujours accro­cheur et combattif, il arri­vait fina­le­ment à batailler jusqu’au tie‐break mais en ayant souf­fert toute la manche.

En face Taylor Fritz, vrai­ment très à l’aise au service et très effi­cace sur sa première balle (91% de points remportés) en profi­tait pour enchainer les coups droit gagnants et remporter le premier set après un tie‐break convaincant.