Très satis­fait d’avoir réussi son sprint final pour être présent à Turin, le Canadien a bien voulu évoquer avec une certaine émotion ce que repré­sen­tait le Masters pour lui.

« C’est vrai­ment spécial d’être ici. Avoir son propre casier avec son visage sur la porte. Je me souviens avoir regardé les vidéos des « coulisses » quand j’étais petit et avoir pensé : ‘C’est vrai­ment cool ! Avoir un casier personnel’. Et me voilà. Quand je suis arrivé sur le site, c’est la première chose que j’ai cher­chée. Quant au tournoi, je me souviens l’avoir vu pour la première fois au début de mon adoles­cence. Ça m’a inspiré, c’était un rêve de gosse et j’ai pensé que ce serait formi­dable d’en faire partie. Maintenant que je suis ici, c’est un moment chargé d’émo­tions. J’espère que ce n’est pas la dernière fois. »