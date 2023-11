Quelques minutes après la défaite de Carlos Alcaraz face à Novak Djokovic, ce samedi soir sur le Masters de Turin, son entraî­neur, Juan Carlos Ferrero, s’est exprimé sur les ondes de Carrusel Deportivo. Et lors­qu’on lui a demandé si le calen­drier n’était fina­le­ment pas trop chargé, l’an­cien vain­queur de Roland‐Garros a refusé de cher­cher des excuses à son joueur.

« Le calen­drier est tel qu’il est et il y a des obli­ga­tions de la part de l’ATP pour les Masters 1000 et de la part de l’ITF pour les Grands Chelems. Il est diffi­cile de raccourcir le calen­drier comme nous l’avons fait cette année. Il a joué 18 tour­nois, ce qui est vrai­ment peu, mais il a joué beau­coup de matches et c’est ce qui a conduit à ce niveau de fatigue mentale à la fin. C’est ce que j’ai dit l’autre jour dans une inter­view, il doit apprendre que la saison est longue, que c’est son travail et qu’il ne peut pas avoir autant de pauses qu’il le voudrait. S’il veut être le meilleur, il doit agir comme le meilleur et être profes­sionnel tout au long de l’année. C’est ainsi et nous devons l’ac­cepter. Le calen­drier est tel qu’il est. »