Cordeur sur le circuit profes­sionnel depuis bientôt 40 ans et présent sur le Masters de Turin la semaine dernière, Marco Rossani, après avoir révélé les diffé­rentes exigences des parti­ci­pants au tournoi des maîtres et à quel point la raquette de Carlos Alcaraz était basique, s’est égale­ment penché sur le maté­riel utilisé par Novak Djokovic.

« Nous ne cordons pas pour Djokovic parce qu’il a un service exté­rieur privé, mais au fil des ans, j’ai eu l’oc­ca­sion de corder ses raquettes dans d’autres contextes, par exemple à Wimbledon. Sa raquette est parti­cu­liè­re­ment person­na­lisée. Il y a beau­coup de plomb appliqué, c’est certai­ne­ment l’une des plus étranges que l’on puisse voir chez les joueurs. Alors qu’ici à Turin, parmi les raquettes que j’ai vues, je n’ai pas remarqué de bizar­re­ries parti­cu­lières, notam­ment parce que la tendance est de les rendre aussi légères que possible. J’ai eu l’oc­ca­sion de tester la raquette de Sinner et j’ai constaté qu’elle pesait 320 grammes cordée : un poids de magasin. Les gens pensent souvent que les raquettes sont extrê­me­ment lourdes, mais en réalité, les joueurs doivent pouvoir les mani­puler très faci­le­ment, et le poids tend donc à être main­tenu aussi bas que possible pour éviter les problèmes physiques. »