Interrogé sur les simi­li­tudes entre Rafael Nadal et Carlos Alcaraz en confé­rence de presse sur le Masters de Turin qu’il a brillam­ment remporté, Novak Djokovic a estimé qu’il était tota­le­ment diffé­rent si l’on exclue l’in­ten­sité mise sur le court.

« Non, je ne vois pas beau­coup de Rafa dans le jeu de Carlos. Ce sont des joueurs diffé­rents. Concernant l’in­ten­sité que Carlos apporte sur le terrain, il y a des simi­li­tudes. Mais c’est un joueur complè­te­ment diffé­rent de Rafa. C’est l’un des joueurs les plus complets que j’ai eu à affronter dans ma carrière. C’est assez impres­sion­nant pour son âge qu’il soit capable de bien jouer régu­liè­re­ment depuis plusieurs années déjà, sans oublier qu’il est le plus jeune numéro un mondial que nous ayons eu. »