Fortement critiqué, notam­ment par la presse de son pays, pour avoir manqué le dernier rassem­ble­ment de l’équipe d’Italie en Coupe Davis, Jannik Sinner a bien l’in­ten­tion de tout donner malgré la fatigue accumulée.

Interrogé à son arrivée à Malaga, lieu de la phase finale de la Coupe Davis qui débute ce mardi, l’Italien, deux jours seule­ment après sa défaite en finale du Masters de Turin, a affiché sa détermination.

« C’est une semaine très impor­tante pour nous tous ici. Je suis très heureux de faire partie de l’équipe et j’ai un bon senti­ment, je pense que nous avons une fantas­tique oppor­tu­nité de faire quelque chose de grand. Nous sommes tous un peu fati­gués à la fin de l’année, car la saison a été longue et diffi­cile, mais je suis prêt à me battre à 100 %. »