Après avoir révélé les diffé­rentes exigences des parti­ci­pants au Masters de Turin, en simple comme en double, lors d’une excel­lente inter­view accordée à Ubitennis, Marco Rossani, cordeur offi­ciel du tournoi, a égale­ment abordé le sujet des modi­fi­ca­tions appor­tées aux raquettes. Et d’après lui, celle de Carlos Alcaraz n’en possède abso­lu­ment aucune, ce qui est assez rare à ce niveau.

« C’est la ques­tion que l’on m’a souvent posée au fil des ans. Et je donne toujours la même réponse : est‐il plau­sible de penser que je peux entrer chez un conces­sion­naire et acheter un vélo qui, même s’il est sportif, est le même qu’un vélo de course que vous utilisez sur le circuit ? Bien entendu, ce n’est pas le cas. Il s’agit de raquettes conçues pour des joueurs et sur lesquelles sont apposés des graphismes commer­ciaux. Il est clair que le remplis­sage est toujours diffé­rent, en fonc­tion des besoins du joueur. Alcaraz est le seul des huit fina­listes à utiliser une raquette abso­lu­ment non modi­fiée. J’ai égale­ment eu l’oc­ca­sion de l’exa­miner de l’in­té­rieur et elle est exempte de ruban de plomb, de sili­cone, donc appa­rem­ment exempte de toute modification. »