Jannik Sinner était en grande forme ce samedi soir lors de son passage en confé­rence de presse après sa belle victoire face à Daniil Medvedev en demi‐finales du Masters.

Après nous avoir litté­ra­le­ment livré sa recette pour battre le Russe, le joueur italien s’est confié sur sa manière d’aborder sa nouvelle célé­brité, le tout avec toujours une pointe d’humour.

« Est‐ce que les gens me recon­naissent dans la rue ? Je suppose que cela fait partie de ce que je fais, non ? Le seul problème, c’est que j’ai les cheveux roux et qu’il est donc facile de me recon­naître (rires). Ce n’est pas la même chose quand je porte une casquette, donc c’est bien. Mais je ne cherche pas à attirer l’at­ten­tion en dehors du court. Si les gens me recon­naissent, c’est un bon senti­ment, un senti­ment agréable. Je pense que c’est un bon problème dans un sens. D’un autre côté, lorsque vous voulez manger quelque chose de normal dans un restau­rant, c’est aussi un peu diffé­rent. Je pense que c’est un bon problème dans un sens. Honnêtement, je ne me soucie pas telle­ment de ma célé­brité parce que j’ai toujours fait des choses normales. Je suis un garçon ou un homme normal, qui devient un homme main­te­nant. Il y a des choses qui changent, mais d’un autre côté, tout va bien. »