Grâce à sa victoire en deux sets ce mercredi soir face à Alexander Zverev, Daniil Medvedev s’est assuré une place en demi‐finales du Masters de Turin.

Interrogé en confé­rence de presse d’après match sur la tenta­tion de brader son prochain match face à Carlos Alcaraz, le Russe a estimé que ce n’était pas forcé­ment une bonne idée en prenant pour exemple un certain Novak Djokovic.

« Je vais essayer de faire de mon mieux contre Carlos. Cela ne sera pas facile. Mais ici, sur un court rapide, ça peut être inté­res­sant. C’est toujours une dilemme, c’est sûr que vous ne voulez pas jouer le tie‐break au troi­sième set après 3 heures 30 alors que vous jouez le lende­main. Mais dès que vous vous relâ­cher un peu trop et que vous vous dites que ce match sera peut‐être plus facile, vous pouvez perdre tout votre rythme. C’est ainsi que fonc­tionne le tennis. Par exemple, Novak l’année dernière contre moi, c’était un match très dur physi­que­ment. Il aurait très bien pu se dire : « Peu importe si gagne ou je perds, je suis toujours premier’. Mais il ne l’a pas fait. Je pense que c’est un bon exemple pour essayer de faire de mon mieux vendredi et d’es­sayer de gagner. »