De passage en confé­rence de presse après sa belle victoire sur Stefanos Tsitsipas (6–4, 6–4) ce lundi pour son entrée en lice sur ce Masters de Turin, Andrey Rublev a évidem­ment été inter­rogé sur le rapi­dité de la surface. Et comme son compa­triote et ami Daniil Medvedev, le 5e joueur mondial trouve les condi­tions trop rapides.

« Oui, oui, c’est vrai­ment super rapide. Je dirais la même chose la même chose que Daniil, je pense même que c’est la surface la plus rapide du circuit. Il n’y a pas un seul tournoi avec la même vitesse que cette surface. À mon avis, c’est trop. Elle devrait être beau­coup, beau­coup, beau­coup plus lente, parce qu’il n’y a pas vrai­ment de rallye. Je me suis entraîné la première semaine, et quand tu joues avec les autres joueurs, même en s’en­traî­nant, il n’y a pas de rallye. Service, coup gagnant, service, faute directe, ace, ace… et tu ne ressens même pas les condi­tions parce qu’il n’y a pas d’échanges. À mon avis, les condi­tions devraient être beau­coup, beau­coup plus lentes. »