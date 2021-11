Invité surprise du dernier carré sur le Masters de Turin après une grosse bataille remportée face à Andrey Rublev, Casper Ruud était forcé­ment ravi en confé­rence de presse d’après match et s’est notam­ment féli­cité d’avoir pu claquer un ace sur son unique balle de match. La classe.

« C’était une sacrée façon de terminer un match. Je pense que le le tie‐break était proba­ble­ment le meilleur tennis que nous ayons joué parce qu’il y a eu des échanges, des bons coups gagnants. A la fin, être capable de servir un ace était un soula­ge­ment parce que on est un peu tendu et nerveux sur ces points impor­tants. C’était un grand senti­ment et un soula­ge­ment quand j’ai servi l’ace sur la balle de match. Je vais essayer d’aller dans le sauna pour être prêt pour demain (samedi). C’est un nouveau match. C’est proba­ble­ment l’un des défis les plus diffi­ciles défis dans ce sport : plus vous vous améliorez, plus c’est diffi­cile. vous jouerez de plus en plus de matchs contre des joueurs plus coriaces. C’est une première expé­rience pour moi de jouer les demi‐finales ici, sur le Masters. J’ai hâte d’y être et j’es­père pouvoir faire un bon match. »