Si Taylor Fritz a démarré de manière idéale son Masters de Turin en s’im­po­sant en deux sets face à Daniil Medvedev, tout reste à faire dans un groupe composé égale­ment du grand favori et numéro 1 mondial, Jannik Sinner, et d’Alex De Minaur.

Interrogé en confé­rence de presse à propos du duel entre le local et l’Australien ce dimanche soir, le 6e joueur mondial a révélé qu’il n’avait pas l’in­ten­tion de le regarder.