Impérial depuis le début de la semaine à Halle, Daniil Medvedev s’ap­prête à affronter pour une place en finale le redou­table Oscar Otte, déjà dans le dernier carré à Stuttgart la semaine dernière et tombeur de Miomir Kecmanovic, Nikoloz Basilashvili et Karen Khachanov ces derniers jours. Les deux joueurs se connaissent assez bien car ils se sont rappro­chés récem­ment, a expliqué le numéro 1 mondial en confé­rence de presse, qui prévient quand même : il ne fera pas de cadeau.

« Nous nous sommes échauffés deux fois [ensemble] et nous nous sommes entraînés une fois [cette semaine], nous avons même joué un set qui s’est terminé par un tie‐break. Nous avons donc commencé à nous connaître de mieux en mieux, et c’est en fait amusant que nous nous affron­tions demain, car lorsque vous vous entraînez beau­coup avec un joueur, c’est amusant de le voir dans le tournoi plus tard dans la semaine. Mais demain (samedi), nous ne serons certai­ne­ment pas amis ! »