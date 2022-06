A son arrivée à Halle, où il fait office de tête de série numéro 2 cette année, Stefanos Tsitsipas s’est exprimé au sujet de Roger Federer, plus grand joueur de l’his­toire du tournoi avec 10 titres au comp­teur en 13 finales. Le Grec ne tarit pas d’éloges envers le maestro en s’en­flamment même un peu.

« On a l’im­pres­sion qu’il a gagné 25 fois ici. On ne parle que de la série de Nadal à Paris (14 sacres à Roland‐Garros, ndlr), mais ce qu’il a fait ici est tout de même très impres­sion­nant. Parfois, il est diffi­cile de croire que Roger est réel – avec tous ses succès et sa façon incroyable de jouer au tennis », s’est extasié le numéro 6 mondial dans des propos rapportés sur le site de l’ATP 500.

A noter que Tsitsipas, éliminé par Andy Murray en quarts de finale à Stuttgart, affronte le Français Benjamin Bonzi au 1er tour mardi.