Jelena Dokic, ex‐numéro 4 mondiale, retraitée des courts depuis 2014, a posté un long message poignant sur Instagram dans lequel elle avoue avoir envi­sager de mettre fin à ses jours il y a quelques semaines. Elle se livre avec courage pour aider à sa manière les personnes dans le même cas.

« Le 28 avril 2022, j’ai failli sauter de mon balcon au 26 étage pour mettre fin à mes jours. Je n’ou­blierai jamais ce jour. Tout est flou. Tout est sombre. Plus rien n’a de sens. Seulement des larmes, de la tris­tesse, la dépres­sion, l’an­xiété et la douleur », a écrit l’Australienne, en publiant égale­ment une photo d’elle en pleurs.

Elle assure se faire « aider » et être désor­mais sur la « voie de la guérison » même si elle connaît encore des hauts et des bas. L’ancienne demi‐finaliste de Wimbledon, séparée de son mari avec qui elle a partagé 20 années, a connu d’autres moments compli­qués dans sa vie, à cause notam­ment du compor­te­ment violent de son père.

Lors de l’Open d’Australie, Alizé Cornet avait rendu un bel hommage à Dokic, inter­vie­weuse sur le court, qui avait fondu en larmes dans les bras de la Française. Elle traver­sait déjà, sans doute, une période difficile.