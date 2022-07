Deux semaines après son élimi­na­tion en huitièmes de finale de Wimbledon contre Jannik Sinner, Carlos Alcaraz s’ap­prête à reprendre la compé­ti­tion à Hambourg cette semaine où il fait office de tête de série numéro 1. En confé­rence de presse, le 6e mondial, qui ne manque pas de confiance en lui, a fait preuve de lucidité.

« Je ne pense pas être le meilleur joueur actuel­le­ment, Novak a gagné Wimbledon, Rafa Roland Garros et l’Australie, donc il y a beau­coup de grands joueurs devant moi en ce moment. Je ne l’ai pas pris comme une pres­sion. C’est juste une moti­va­tion pour moi. En 2022, J’ai appris comment je dois jouer contre les meilleurs joueurs du monde, dans les grands stades et dans les moments impor­tants. J’ai appris à gérer la pres­sion, à gérer les nerfs dans les grands matchs, main­te­nant je me sens beau­coup plus mature dans cet aspect. »

Le jeune espa­gnol va affronter l’in­vité alle­mand Nicola Kuhn (259e) pour son entrée en lice ce mardi.