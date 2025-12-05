AccueilInsoliteJulia Apostoli, maman de Stefanos, au sujet de la séparation entre...
Insolite

Julia Apostoli, maman de Stefanos, au sujet de la sépa­ra­tion entre Tsitsipas et Bodosa : « Je ne pensais pas qu’un homme pouvait être aussi émotif »

Jean Muller
Par Jean Muller

-

316
Tennis - Us Open 2025 - ITF -

On le sait Stéfanos n’a pas forcé­ment bien vécu sa sépa­ra­tion avec Paula Badosa. S’il est resté muet, ce n’est pas le cas de sa maman qui a donné derniè­re­ment une inter­view à un media russe où elle revient sur les circons­tances de ce « divorce »

« Ce n’était pas facile. Quand j’étais jeune, je pensais qu’un homme ne devrait pas réagir de manière aussi émotive. Mais il s’avère que les hommes sont peut‐être encore plus sensibles sur ce sujet que les femmes. Paula a vrai­ment dit : Passe à autre chose.… »

Publié le vendredi 5 décembre 2025 à 10:48

Article précédent
Tous les programmes et résul­tats en direct !
Article suivant
Mattia Belluci (74eme) : « Contrairement aux autres grands noms, s’entraîner avec Djokovic implique un niveau d’exigence bien plus élevé. Si les choses ne se passent pas comme prévu, il s’énerve »

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.