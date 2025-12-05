AccueilATPMattia Belluci (74eme) : "Contrairement aux autres grands noms, s’entraîner avec Djokovic...
Mattia Belluci (74eme) : « Contrairement aux autres grands noms, s’entraîner avec Djokovic implique un niveau d’exigence bien plus élevé. Si les choses ne se passent pas comme prévu, il s’énerve »

Laurent Trupiano
Par Laurent Trupiano

-

175
Tennis - Us Open 2025 - ITF -

Lors de l’US Open, le joueur italien a eu la chance de pouvoir s’en­traîner avec Novak Djokovic, une expé­rience qui va rester graver dans sa mémoire.

« Contrairement aux autres grands noms, s’entraîner avec “Nole” implique un niveau d’exigence bien plus élevé. Il exige une préci­sion extrême de lui‐même et de son équipe ; et si les choses ne se passent pas comme prévu, il s’énerve. J’ai essayé de rendre cet entraî­ne­ment utile pour lui, la pres­sion était énorme. En termes d’émotion et d’intensité, cette séance m’a permis de progresser, de devenir plus fort. Atteindre un tel niveau d’exigence face au plus grand joueur de tous les temps… Je n’aurais jamais imaginé me retrouver dans une telle situa­tion »

Publié le vendredi 5 décembre 2025 à 11:18

