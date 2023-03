Si Carlos Alcaraz a déjà affronté Daniil Medvedev, c’était au deuxième tour de Wimbledon en 2021, une époque où l’Espagnol débu­tait seule­ment sa carrière sur le grand circuit. Sauf que tout a changé désor­mais comme l’a expliqué Carlitos lors de sa confé­rence de presse.

« Je pense qu’à l’époque, il était numéro 2 mondial et je venais d’en­trer sur le circuit. Je n’étais pas un joueur expé­ri­menté. C’était un match étrange pour moi. Aujourd’hui, c’est tota­le­ment diffé­rent. Je suis main­te­nant expé­ri­menté, ou du moins plus expé­ri­menté que je ne l’étais lors de ce match, et je sais comment je dois jouer contre lui. Je me suis déjà entraîné avec lui plusieurs fois, ce n’est donc pas nouveau pour moi. Ce sera un match tota­le­ment diffé­rent. Ce sera presque comme notre premier match l’un contre l’autre. »