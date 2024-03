Consultant pour le site de paris spor­tifs Betway, Andy Roddick a analysé les condi­tions de jeu à Indian Wells avant l’en­trée en lice des têtes de série, ce vendredi, sur le premier Masters 1000 de la saison. L’ancien numéro 1 mondial en a égale­ment profité pour donner ses deux favoris pour la victoire.

« C’est une surface très rugueuse à Indian Wells. C’est comme si vous frot­tiez votre main sur du papier de verre. Cela coupe un peu plus la balle, mais l’air est fin et il n’y a pas d’hu­mi­dité, donc la balle voyage toujours dans l’air. C’est un mélange de deux facteurs qui semblent travailler l’un contre l’autre. Alcaraz est le cham­pion en titre et la surface est proba­ble­ment la plus favo­rable à son jeu, mais j’ai l’im­pres­sion qu’il est à la recherche de son meilleur niveau en ce moment. Il n’a pas atteint la finale depuis Cincinnati en août de l’année dernière et n’a pas gagné de tournoi depuis Wimbledon, et le fait qu’il se soit tordu la cheville à Rio le mois dernier n’a pas favo­risé son élan. Je n’ai aucune inquié­tude pour Carlos à long terme, mais les deux favoris, Jannik Sinner – qui a confirmé sa victoire en Australie à Rotterdam – et Novak Djokovic – qui est proba­ble­ment le meilleur sur ce type de surface – seront plus confiants à l’ap­proche de ce tournoi. »