Après un premier set accroché et perdu au tie‐break contre Matteo Arnaldi en 32es de finale du Masters 1000 d’Indian Wells, le tenant du titre Carlos Alcaraz a survolé les deux suivants pour s’im­poser en 2h15 de jeu : 6–7(5), 6–0, 6–1.

« C’était mon premier match et c’est un tournoi spécial pour moi. Je veux que ça se passe bien. C’était mon premier match à haute inten­sité (depuis sa bles­sure à la cheville, ndlr), je ne savais pas trop comment la cheville allait répondre. Il y avait beau­coup de choses dans ma tête, je n’arrivais pas à être concentré à 100% sur le match, et oui, ça m’a rendu un peu nerveux, notam­ment sur le premier set. Je dois y faire face. Mon tennis, c’est de jouer de manière agres­sive tout le temps et d’es­sayer de rester calme, d’at­tendre mes oppor­tu­nités. Quand tu es nerveux, tu n’y penses pas », a avoué le numéro 2 mondial en confé­rence de presse.

Pour une place en huitièmes, l’Espagnol retrou­vera Felix Auger‐Aliassime contre qui il a perdu trois fois en quatre confron­ta­tions, mais qu’il a battu la saison dernière en quarts de finale à Indian Wells.