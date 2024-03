Mené et malmené par un excellent Gaël Monfils jusqu’au milieu du deuxième set, ce mercredi en huitièmes de finale du Masters 1000 d’Indian Wells, Casper Ruud a dû sortir le grand jeu et son meilleur tennis pour venir à bout du Tricolore après 2h30 d’une sacrée bataille.

Interrogé sur le court après ce succès, le Norvégien a fait preuve d’une belle honnê­teté en admet­tant qu’il était légè­re­ment avan­tagé en raison du temps passé sur le court depuis le début du tournoi.

« Gael a joué un très long match l’autre jour. C’est une chance pour moi lorsque vous arrivez à ces derniers stades. J’ai joué quelques heures de moins que lui. C’est comme ça que ça se passe. Je veux dire que nous sommes tous en bonne forme, donc ce n’est peut‐être pas la plus grande préoc­cu­pa­tion, mais parfois vous pouvez le sentir un peu plus. Gaël a joué 3 heures et demie lors du match précé­dent. J’ai joué une heure et vingt minutes, c’est donc un avan­tage pour moi. Physiquement, Gaël est de toute façon très fort, donc je ne sais pas si cela l’a gêné. Mais je me sentais physi­que­ment bien et prêt. Le deuxième set a été très diffi­cile, mais heureu­se­ment, il a tourné en ma faveur. »