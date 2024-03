Avec audace et courage, Gaël Monfils a désta­bi­lisé Cameron Norrie pour inverser la situa­tion lors du troi­sième tour du Masters 1000 d’Indian Wells. À l’image de ce service à la cuillère au milieu du tie‐break du deuxième set, dont il a expliqué la raison à L’Equipe.

« C’était un coup tactique, je le voyais super loin. Je l’avais dit à mon coach, dans le match d’avant. Je trou­vais que les mecs se mettaient super loin au tie‐break et j’avais du mal à trouver la bonne zone. C’était aussi un moment où ça pouvait le désta­bi­liser un peu. Et encore une fois, je veux faire le service, je sais qu’il va retourner mais je veux tirer le passing, je veux l’emmener dans ce que je veux faire. Tactiquement j’ai bien réussi et je suis content. »

Dans un match extrê­me­ment serré, Gael Monfils sort le service cuillère au milieu du deuxième tie‐break contre Cameron Norrie. 😲🇫🇷pic.twitter.com/q4V37gTphk — Univers Tennis 🎾 (@UniversTennis) March 11, 2024

Le Français de 37 ans tentera de pour­suivre son magni­fique parcours dans le désert cali­for­nien contre Casper Ruud en huitièmes de finale.