Après sa belle victoire face à Hurkacz, on était impa­tient de voir ce qu’al­lait nous proposer la « Monf » face à Norrie. Au final, l’on a pas été déçu puisque les deux hommes se sont livrés un sacré combat qui a duré 3H14, rien que ça !

Plus alerte et créatif et aussi plus solide défen­si­ve­ment, Gaël s’est donc imposé en trois manches (6−7 (5), 7–6 (5), 6–3). Il aura main­te­nant le privi­lège d’af­fronter en 8ème de finale, Casper Ruud facile vain­queur de Fils.

Pour la « Monf » la clé du match a été simple comme il l’a expliqué à nos confrères de l’Equipe.

« Je n’ai pas fait un grand match, mais j’ai réussi à m’en sortir, c’est ça la confiance, j’ar­rive à gagner peu importe la situa­tion, c’est ça qui est impor­tant. J’ai su, sur ce match, être un peu créatif alors que Norrie me propo­sait des choses diffé­rentes. Si je reste trop studieux, je me perds un peu et je suis trop défensif »