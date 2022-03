Vainqueur diffi­cile de Reilly Opelka en deux tie‐break, Rafael Nadal a été labo­rieux face au géant améri­cain. En confé­rence de presse sans cher­cher d’ex­cuse, il a expliqué que son pied l’avait fait plus souf­frir que depuis un certain temps.

« Pendant un moment, j’al­lais bien. Puis dans le deuxième set, un peu moins bien. J’ai pu conti­nuer, courir jusqu’au bout. Je ne vais pas mentir ou cacher des choses. Je suis très heureux de jouer au tennis. Aujourd’hui, c’était un peu pire que les autres jours. C’est vrai que depuis deux jours ça me dérange un peu plus. C’est quelque chose qui peut arriver, nous le savons déjà. J’essaie d’être préparé et positif car c’est mon dernier tournoi sur surface dure. Ensuite, nous retour­nons à la terre‐battue. Cela aide proba­ble­ment. Je vais devoir faire un dernier effort pour faire de mon mieux. Espérons que le pied puisse conti­nuer à tenir. Je n’y pense pas beau­coup. Je ne pense qu’à mon tennis et à mon prochain rival. S’il arrive quelque chose, je devrai l’ac­cepter. »