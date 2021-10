Qualifié pour les quarts de finale après une très belle victoire face au très en forme Casper Ruud (6–3, 6–3), Diego Schwartzman semble parti­cu­liè­re­ment appré­cier les condi­tions lentes en Californie.

Dernièrement, il a répété que les sud‐Américains comme lui avaient été désa­van­tagés par rapport notam­ment aux Européens à cause du fait que ces premiers ne pouvaient quasi­ment jamais rentrer chez eux. En confé­rence de presse ce jeudi, il a étayé ses propos afin que les jour­na­listes se rendent vrai­ment comptent d’une vie sur le circuit et sous proto­cole sanitaire.

« Avec ces condi­tions à cause du Covid et de toutes les règles et de tous les les proto­coles et le fait qu’il n’y ait pas de vols pour rentrer, sans parler des quaran­taines, tout ! Tu rates juste les petites choses de la vie. Il y a des fois où j’ai juste envie d’être dans mon propre lit avec mes chiens à regarder la télé. Juste être à la maison en fait et ne pas être dans la petite bulle du tennis. Juste le fait de ne pas voir les mêmes visages tous les jours. Évidemment, pour tous ceux qui font leur travail, c’est toujours la même chose. Mais vous savez, si vous voyez les mêmes personnes chaque semaine, à chaque petit‐déjeuner, à chaque dîner, c’est très diffi­cile, et la maison vous manque forcément. »