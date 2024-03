Au cours d’une belle inter­view accordée à nos confrères de L’Équipe avant ses débuts sur le Masters 1000 d’Indian Wells où il sera opposé à l’in­vité et local Patrick Kypson (151e) ce samedi, Ugo Humbert est revenu sur ses nombreux progrès depuis qu’il est aux côtés de son coach, Jérémy Chardy, et notam­ment concer­nant son jeu au filet.

« Il n’y en a pas tant que ça des atta­quants. Il y a beau­coup de joueurs de fond de court, qui prennent tôt la balle. Mais monter au filet, c’est un élément impor­tant parce que tu prends du temps à l’ad­ver­saire. Je le vois dans le regard des joueurs, il a un peu changé. Ils voient que dans tout ce que je fais, il y a beau­coup plus de stabi­lité. Dans mon jeu, je suis beau­coup plus solide qu’a­vant. Je sens que d’avoir ajouté ces capa­cités à la volée, ça me permet d’être encore plus effi­cace dans mon jeu d’attaquant. »