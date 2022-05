Après sa lourde défaite en finale contre Carlos Alcaraz à Madrid, Alexander Zverev a critiqué avec vigueur la program­ma­tion. Sa demie contre Stefanos Tsitsipas, commencée aux alen­tours de 23h, s’est terminée à 1h10 du matin le dimanche. En confé­rence de presse à Rome, le Grec est allé dans le même sens que son rival.

« Je suis d’ac­cord, les femmes auraient dû jouer la finale avant la première demie entre Djokovic‐Alcaraz. Les spec­ta­teurs ont sûre­ment préféré regarder la finale et ensuite le reste des matchs. Je n’étais pas non plus très heureux des horaires, je me suis couché à 3 heures du matin ce jour‐là et c’est quelque chose qui détruit complè­te­ment votre rythme. Je ne veux plus en parler. »