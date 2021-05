Finaliste sortant (seule­ment battu par Novak Djokovic en 2019), Stefanos Tsitsipas vise plus que jamais un titre à la Caja Magica. Passé tout proche de l’ex­ploit à Barcelone face à Rafael Nadal, le Grec a détaillé à l’oc­ca­sion du média day ses prin­ci­paux axes de progres­sion dans le jeu.

« Oui, il y en a, bien sûr qu’il y en a. Je voudrais être plus cohé­rent sur mon service, jouer avec un pour­cen­tage encore plus élevé de premier service. J’aimerais avoir l’im­pres­sion de venir plus sur au filet et d’avoir un pour­cen­tage plus élevé sur ces points au filet. Il y a plusieurs choses comme cela que je vise à améliorer. Ces petits détails m’ai­de­ront à devenir le joueur que je veux être, plus agressif et plus complet. »