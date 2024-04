✅2008

✅2009

✅2010

✅2011

✅2012

✅2013

✅2014

✅2015

✅2016

✅2017

✅2018

✅2019

❌2020

✅2021

✅2022

✅2023

✅2024



Fabio Fognini has reached 74 career ATP QFs, at least one in 16 out of the last 17 years pic.twitter.com/O0AjRbApYF