Enfin !

De passage sur le podcast de l’Open d’Australie, Nick Kyrgios a annoncé son retour à l’en­traî­ne­ment sur le court la semaine prochaine.

« Ma bles­sure était très sérieuse mais je peux main­te­nant dire avec certi­tude que je vais retourner sur les courts. La semaine prochaine, je jouerai pour la première fois depuis long­temps, et à partir de là, il s’agira de reprendre le rythme petit à petit. »

Opéré du genou et du poignet, le fina­liste de Wimbledon 2022 n’a joué qu’un match depuis un an et demi (une défaite au premier tour à Stuttgart en juin contre le Chinois Wu).