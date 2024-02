Jean‐François Caujolle, direc­teur du tournoi de Marseille et ancien joueur, a accordé une longue inter­view à La Provence avant le début de l’édi­tion 2024 (5 au 11 février). Il a notam­ment déclaré s’être remis de la retraite de Roger Federer, dont il était un « inconditionnel ».

« Je ne suis pas passéiste. C’est comme ça. Je n’ai pas pleuré. Je ne suis pas nostal­gique, pas mélan­co­lique. Roy Emerson était mon idole. On se disait « Ouhlàlà » sur la fin des Sampras‐Agassi. Il y a eu deux ans de flot­te­ment. Et puis Federer, puis Nadal, puis Djokovic. Il y a toujours ce renou­vel­le­ment. Le public ne pense plus à Federer. Et quelque part, Nadal n’est plus là. C’est Alcaraz, Sinner, Medvedev… »