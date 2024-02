Battu par le jeune italien Flavio Cobolli (76e) au premier tour de l’ATP 250 de Montpellier (6–7[8], 6–3, 6–0), Gaël Monfils a encaissé sa cinquième défaite en sept matchs depuis son titre à Stockholm en octobre.

Dans des propos rapportés par Midi Libre, le Français de 37 ans, aujourd’hui 70e, a livré son ressenti.

« Il était plus fort que moi sur ce match. Le fait de gagner le tie‐break, je pensais que ça allait tourner en ma faveur. Derrière je pêche à lui faire les points, il fait moins de fautes, je suis moins agressif, plus atten­tiste aussi et lui, il joue bien. Au troi­sième set, son jeu pour me breaker est incroyable. Il était plus fort. Sur le dernier set il y a de la frus­tra­tion parce qu’il est plus fort je m’agace et lui joue vite, à droite, à gauche… Bravo à lui. »