Arthur Cazaux vit un début de saison 2024 très spécial.

Titré sur le Challenger de Nouméa début janvier, il ensuite brillé en Australie où il a notam­ment battu Holger Rune avant de s’in­cliner en huitièmes de finale contre Hubert Hurkacz. Et il évolue désor­mais chez lui, devant son public, à Montpellier, où il va affronter Felix Auger‐Aliassime en huitièmes de finale ce jeudi à 19h.

Le Français de 21 ans, désor­mais 83e mondial, a expliqué en confé­rence de presse comment il gérait la pres­sion médiatique.

« Mon entou­rage m’aide beau­coup. J’ai des parents qui m’ont inculqué des belles valeurs. Même si les médias s’en­flamment un peu, je ne suis que 83e mondial, j’ai des objec­tifs plus élevés. C’est vrai qu’en France, dès qu’il y a un petit exploit, on s’en­flamme direc­te­ment… Surtout dans le tennis où il y a eu un un peu un creux géné­ra­tionnel. Mais je suis bien entouré, j’ai des gens qui savent me reca­drer quand il le faut donc je ne suis pas prêt de m’en­voler (sourire). »