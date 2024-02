Lors de sa longue inter­view accordée à La Provence avant le début de l’Open 13 Provence (4 au 11 février), Jean‐François Caujolle, direc­teur du tournoi de Marseille et ancien joueur, a tranché en faveur de Novak Djokovic dans le débat du GOAT même s’il a toujours été plus sensible au tennis de Roger Federer.

« Les trois plus grands joueurs ont joué en même temps. L’un est d’un esthé­tisme incroyable, l’autre d’une puis­sance incroyable et le troi­sième mélange le tout. Il y a quelque chose d’ex­tra­ter­restre. Il n’y aura plus jamais un cham­pion qui aura à ce point ce désir d’ex­cel­lence, à tous les para­mètres, tous, il a 10 sur 10. »