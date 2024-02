Revenue en début d’année après six mois d’absence, Paula Badosa s’est de nouveau blessée cette semaine en huitièmes de finale du tournoi de Hua Hin en Thaïlande, face à Diana Shnaider. Touchée au dos, l’ex‐numéro 2 mondiale (en avril 2022) a donné des nouvelles plutôt rassu­rantes même si elle ne connaît pas encore la durée de son indisponibilité.

Buenos noti­cias dentro de todo, no he recaído en la lesión afor­tu­na­da­mente. Voy a trabajar con mi equipo ahora 24⁄ 7 para bajar la infla­ma­ción lo antes posible y poder competir pronto. Gracias por todos los mensajes 🫶



Seguimos luchando… — Paula Badosa (@paulabadosa) February 2, 2024

« Bonne nouvelle dans l’en­semble, je n’ai pas fait de rechute, heureu­se­ment. Je vais travailler avec mon équipe 24h/24 et 7j/7 main­te­nant pour faire baisser l’œdème le plus vite possible et pouvoir bientôt parti­ciper à des compé­ti­tions. Merci pour tous les messages. Nous conti­nuons à lutter… »