Battu cinq fois sur ses sept derniers matchs depuis son titre à Stockholm fin octobre, Gaël Monfils accepte la situa­tion. Comme il l’ex­plique très bien au Midi Libre, il a vécu une situa­tion bien plus diffi­cile il y a quelques mois.

« Quand je me suis blessé au pied (il avait été absent pendant sept mois entre septembre 2022 et mars 2023), il s’est passé plein de trucs très durs dans ma vie. J’ai pris conscience que ça allait être long. Je me suis assis et je me suis dit : ‘Peut‐être que c’est fini, j’ai 36 ans, faut refaire des sacri­fices…’ On a discuté avec mon équipe, la famille… Ma femme m’a aidé à essayer de trouver cette confiance mais j’avais perdu quelque chose. Je me suis donné une vraie dernière chance en chan­geant d’équipe juste avant Roland‐Garros, j’ai pu revenir, reprendre confiance et c’était reparti. J’espère que ça va aller encore. J’ai encore envie de gagner. J’espère aller au‐dessus des places de 70e et essayer de kiffer. J’apprends à perdre beau­coup plus. On perd plus tôt, c’est diffé­rent. Mais je kiffe encore alors ça va… »